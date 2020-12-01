Son dakika: Porto Riko’dan korkunç haber Arecibo Gözlemevi çöktü

NSF Astronomi Bilimleri Bölümü müdürü Ralph Gaume yaptığı açıklamada, "Teleskop, yakın ve kontrolsüz bir çökme riski altında" ifadelerini kullandı. Gaume, teknik raporlara göre kabloları stabilize veya test etme girişimlerinin feci bir kazayı hızlandırabileceğini itiraf ederek, yakın bir gelecekte Arecibo kendi başına yıkılacağı konusunda uyarıldığını açıkladı.