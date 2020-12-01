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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den "petrol" açıklaması: 5 yıl içerisinde düşüşe geçecek

Devlet Başkanı , petrokimya ürünlerine yönelik küresel talebin önemli bir potansiyel taşıdığını belirterek, “Küresel talebi ise gelecek 5 yıl boyunca yılda yalnızca yüzde 1 artacak. Sonrasında ise yıllık ortalama yüzde 0,1 azalmaya başlayacak.” dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den petrol açıklaması: 5 yıl içerisinde düşüşe geçecek

, 'nın Tümen bölgesinde enerji sektörü yetkilileri ile gerçekleştirdiği toplantıda, sanayisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus petrokimya sanayisinin hızlı bir şekilde büyüdüğünü anlatan Putin, "Rus üreticiler yüksek kaliteli ürünlerle sadece ülkedeki ihtiyacı karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda küresel pazarda da rekabete girebiliyorlar." diye konuştu.

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Rusya'nın ham madde avantajını küresel piyasalarda daha fazla kullanması gerektiğini belirten Putin, "Petrokimya ürünlerine yönelik küresel talep önemli bir potansiyel taşıyor. Küresel talebin yılda ortalama yüzde 4 büyümesi bekleniyor. Küresel petrol talebi ise gelecek 5 yıl boyunca yılda yalnızca yüzde 1 artacak. Sonrasında ise yıllık ortalama yüzde 0,1 azalmaya başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Rusya'nın petrokimya sanayisini geliştirmek için toplamda 5 trilyon ruble (yaklaşık 65 milyar dolar) yatırım yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Rusya, geçen yıl ürettiği 560 milyon ton petrol ile dünyanın en büyük petrol üreticisi ülkeleri arasında yer alıyor.

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