SİHA'lar dünyanın dilinde! Rus basını böyle yazdı: Türkiye drone savaş sanatını mükemmelleştiriyor

Türkiye tarafından gerçekleştirilenler gibi entegre bir insansız hava aracı saldırısı ölümcül derecede etkili olabilir. Her biri birden fazla konumu hedefleyebilen dört veya daha fazla sistemle eş zamanlı olarak saldırı yürütüldüğünde, yıkıcı sonuçlara neden oluyor.