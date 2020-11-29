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Son dakika haberi | ABD’de korona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 272 bin 269’a yükseldi

haberi... ’de korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 272 bin 269’a yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.11.2020 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020
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Son dakika haberi | ABD’de korona virüsten Covid-19 ölenlerin sayısı 272 bin 269’a yükseldi

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 272 bin 269 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 13 milyon 612 bin 116 kişiye ulaştı.

Ülkede, 8 milyon 42 bin 463 kişinin iyileştiği ve 5 milyon 297 bin 384 de aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

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