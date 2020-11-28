Son dakika: Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı Fuzuli’de Ermenistan'a ait mayın patladı: 4 ölü

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı başlattığı başarılı harekatta işgalden kurtarılan Fuzuli bölgesinde, Ermenilerin döşediği tuzak mayın patladı.

DÖRT KİŞİ VEFAT ETTİ

Yerel saatle 15.20 sıralarında Azerbaycan vatandaşı Şakir Haciyev, Firudin Haciyev, Zülfikar Hüseyinov ve Zibeyde Adilzade'in içinde bulunduğu araç, mayının hedefi oldu. Patlama sonucu 4 sivilin de yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Patlamaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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