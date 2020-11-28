28 Kasım 2020, Cumartesi
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Japonya'da balıkçı teknesi ile kargo gemisi çarpıştı

Son dakika haberine göre; ’nın doğusundaki eyaletinde balıkçı teknesinin kargo gemisine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.11.2020
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Japonya'da balıkçı teknesi ile kargo gemisi çarpıştı

Japonya Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre, İbaraki'nin Mito kentindeki Kaşima Limanı açıklarında balıkçı teknesinin kargo gemisine çarptığı ihbarı alındı.

Yerel saatle 05.35'teki ihbar sonrası olay yerine intikal eden güvenlik ekipleri, tekne batmadan içindeki 12 kişiyi kurtardı.

Hastaneye sevk edilen 5 kişiden biri müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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