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Darbeci Hafter'ten Bingazi'ye yeni paralı asker sevkiyatı

’nın Bingazi’deki 'ndan bir kaynağın ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı lider darbeci 'in 'den Bingazi'ye yeni paralı asker getireceğini belirtti.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020
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Darbeci Hafter'ten Bingazi'ye yeni paralı asker sevkiyatı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saflarında savaşmak üzere Bingazi'ye Suriye'den paralı asker getirdiği ifade edildi. Bingazi'deki Benina Uluslararası Havalimanı'nda görevli bir personelin iddasına yer veren Libya medyası, Suriye'den getirilecek olan paralı askerlerin yarın Suriye menşei havayolu şirketi Cham Wings Havayolları ile geleceğini ifade etti. Birleşmiş Milletler uzmanlar komitesinin raporunda Cham Wings Şirketi, 2019 yılında yüzlerce Suriyeli ve Rus paralı askerini Suriye askeri hava üssünden Bingazi'ye taşıdığı yer almıştı.

DAHA ÖNCEDEN DE SUDAN'DAN GETİRMİŞTİ

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında Rus paralı askerler, Sudan'dan getirilen "Cancavid" milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçının bulunduğu belgelenmişti.

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