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Parlamentoda ortalık karıştı: Milletvekilleri birbirine bağırsak fırlattı

parlamentosunda ABD'de ithal edilen domuz ve sığır eti nedeniyle tartışma çıktı ve ortalık karıştı. İki parti üyesi milletvekilleri birbirlerine kovalarla fırlatarak tekmeler ve yumruklar havada uçuştu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020
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Parlamentoda ortalık karıştı: Milletvekilleri birbirine bağırsak fırlattı

parlamentosunda ABD'den domuz ve sığır eti ithalatı nedeniyle tartışma çıktı. Ana muhalefet partisi KMT milletvekilleri, oturumda 'in konuşması sırasında soru almasını önlemek için kovalarla atmaya başladı. Bu eylemin ardından parlamentoda KMT ve iktidardaki Demokratik İlerleme Parti (DPP) üyeleri birbirine girerken, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu.

Tayvan yönetimi, Tayvan ile ABD arasında ikili ticaret anlaşmasına doğru bir adım olarak yorumlanan Amerikan et ithalatına getirilen yasağı ay başında kaldırmıştı.

Başbakan Su Tseng-chang de iki ülkenin yakınlaştığı iddialarını doğrulayarak, "ABD, Tayvan'ın en güçlü ve en samimi destekçisidir" dedi. Su Tseng-chang ayrıca, hükümetin halkı güvende tutarken dünya çapındaki korona virüs krizi sırasında yeni ithalat kapıları açılacağını vurguladı.

Kasım ayı başında ithalat yasağının kaldırılması kararı alınırken muhalefet Avrupa'da yasaklı maddeler listesinde bulunan ve Amerika'dan ractopamine verilmiş etlerin ithaline tepkiliydi. Konuyla ilgili endişelere cevap veren Başbakan Tseng-chang, ithal edilen etlerin gümrükten mutfağa kadar yakından izlendiğini belirtti. Ancak bu açıklamalar halk ve muhalefet kanadını tatmin etmedi.

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