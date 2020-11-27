Parlamentoda ortalık karıştı: Milletvekilleri birbirine bağırsak fırlattı

Başbakan Su Tseng-chang de iki ülkenin yakınlaştığı iddialarını doğrulayarak, "ABD, Tayvan'ın en güçlü ve en samimi destekçisidir" dedi. Su Tseng-chang ayrıca, hükümetin halkı güvende tutarken dünya çapındaki korona virüs krizi sırasında yeni ithalat kapıları açılacağını vurguladı.