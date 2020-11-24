Fransız polisinden sığınmacılara insanlık dışı muamele: Sokak sokak kovaladılar!

Bir süre misafir olarak Türkiye'de kalan ve Türkçe konuşan Siddiki, "Fransa'da üç aydır parklarda yatıyorum, açım, yanımda hiçbir şey yok. Polis yardımcı olmadığı gibi sürekli bizi kovalıyor." dedi.

Siddiki, "Fransa'nın devlet ambleminde 'özgürlük, eşitlik, kardeşlik' yazıyor ancak bunlardan hiçbirini burada görmedik, aksiyle muhatap olduk." şeklinde konuştu.