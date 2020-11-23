BM'den atmosferdeki karbondioksit oranı hakkında flaş uyarı

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas da "Karbondioksit atmosferde yüzyıllarca ve okyanusta ise daha da uzun süre kalıyor." uyarısı yaptı.

Örgütten 22 Nisan'da yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının, atmosferdeki sera gazı yoğunluğunu geçici olarak düşüreceğine dikkati çekilmiş, iklim değişikliğinin ise devam edeceği uyarısında bulunulmuştu.

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