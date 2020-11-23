Aşının o ay itibariyle hazır olması bekleniyor: Onaylandığı an aşılamaya başlayacağız!
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüse karşı geliştirilen aşının uygulanmasına bu yıl içinde başlanmasını umut ettiklerini dile getirdi. Onayın ardından hemen aşılama işlemlerinin başlayacaklarını belirten Spahn aşıları başka ülkelerle de paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Avrupa'da yeni tip koronvirüse (Kovid-19) karşı bir aşıya bu yıl içinde izin verileceğine ilişkin iyimser olduğunu söyledi.
ARALIK ORTASINA KADAR HAZIR HALE GELECEK
Spahn, ülke basınına yaptığı açıklamada, eyalet yönetimlerden aşı merkezlerinin aralık ortasına kadar hazır hale getirilmesini istediğini belirtti.
ONAY SONRASI BAŞLAYACAĞIZ
Aşı merkezlerinin gelecek ayın ortasına kadar hazır olmasının başarılabileceğini ifade eden Spahn, "Avrupa'da bir aşıya bu yıl onay çıkması konusunda iyimser olmak için nedenler var. (Onayın) Ardından hemen aşı yapmaya başlayabiliriz." diye konuştu.
BAŞKA ÜLKELERE DE DESTEK OLABİLİRİZ
Spahn, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve ikili anlaşmalar kapsamında Almanya için 300 milyon dozdan fazla aşı temin edildiğini aktararak, "Kişi başına iki doz aşı yapılması halinde bile kendi nüfusumuza yetecek aşı olacak ve başka ülkelerle de paylaşabiliriz." ifadelerini kullandı.
Maliye Bakanı Olaf Scholz da aralık ayında aşıya başlanabilmesi için hazırlık yapıldığına işaret ederek, aşılamaya beklenilenden daha önce başlanabileceğini kaydetti.