Aşının o ay itibariyle hazır olması bekleniyor: Onaylandığı an aşılamaya başlayacağız!

BAŞKA ÜLKELERE DE DESTEK OLABİLİRİZ

Spahn, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve ikili anlaşmalar kapsamında Almanya için 300 milyon dozdan fazla aşı temin edildiğini aktararak, "Kişi başına iki doz aşı yapılması halinde bile kendi nüfusumuza yetecek aşı olacak ve başka ülkelerle de paylaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı Olaf Scholz da aralık ayında aşıya başlanabilmesi için hazırlık yapıldığına işaret ederek, aşılamaya beklenilenden daha önce başlanabileceğini kaydetti.



