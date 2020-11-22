Rusya'da hayat felç oldu! Acil durum ilan edildi

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Vladivostok'ta kar fırtınası nedeniyle herkes evlerine sığınırken, bazı evsizlerin sokaklarda donarak hayatını kaybettikleri öğrenildi. Resmi açıklamaya göre şu ana kadar 1 kişinin cansız bedenine rastlanıldığı açıklanırken, bu sayının daha da artmasından korkuluyor. Vladivostok Valiliği tarafından tüm mahrumiyet bölgelerinde barınma merkezlerinin kurulmaya başlandığı, evsizlerin yemek ve çay ihtiyacının karşılanacağı duyuruldu.