Ermenistan ile Rusya arasında bayrak krizi | Rus Bakanlar Sergey Şoygu ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov...

Rusya'nın arabuluculuğu ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra taraflar görüşmelere devam ediyor.

Ateşkes bölgesinde gelişmeleri ele almak üzere Ermenistan'a giden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya dışişleri bakanı Sergey Lavrov, büyük bir şok yaşadı.