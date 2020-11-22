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Ermenistan ile Rusya arasında bayrak krizi | Rus Bakanlar Sergey Şoygu ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov...

ve Dışişleri Bakanı , ’a giderek ile görüştü. 'daki ateşkesin ele alındığı görüşmelerde yalnızca Ermenistan bayrağı kullanılırken bayrağının olmaması dikkat çekti.

DÜNYA A Haber
Giriş Tarihi: 22.11.2020 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020
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Ermenistan ile Rusya arasında bayrak krizi | Rus Bakanlar Sergey Şoygu ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov...

'yı, 'a karşı kendilerine destek vermemekle suçlayan , bu kez bayrak kriziyle gündemde.

Azerbaycan'ın zaferinin ardından Ermenistan, anlaşma masasına oturmak zorunda kaldı.

Rusya'nın arabuluculuğu ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşmasından sonra taraflar görüşmelere devam ediyor.

Ateşkes bölgesinde gelişmeleri ele almak üzere Ermenistan'a giden ve Rusya dışişleri bakanı , büyük bir şok yaşadı.



RUSYA'NIN YANITI NE OLUR?

Rus heyetinin Ermenistan ziyaretinde görüşmelerin ilki Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ermenistan Başbakanı arasında gerçekleşti.

Görüşmede ikili Dağlık Karabağ'da ateşkes süreci ve Rus Barış Gücü askerlerinin faaliyetlerini ele aldı.

Paşinyan daha sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u makamında kabul etti.

BÜYÜK SKANDAL!

Her iki görüşmede de yalnızca Ermenistan bayrağı kullanıldı.

Sosyal medyadaki Rus kullanıcılar ise, iki ülke heyetleri arasında gerçekleşen görüşmede Rusya bayrağının olmamasına tepki gösterdi.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Resmi protokol kurallarının çiğnendiğini savunan Rus sosyal medya kullanıcıları, Rusya heyetini olaya sessiz kalmakla eleştirdi.



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