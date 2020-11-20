ROLÜ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYORDU

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, "Remdesivir, şiddetli Kovid-19 vakaları için potansiyel etkili bir tedavi yöntemi olarak dünya çapında ilgi gördü ve hastanede hastaları tedavi etmek için giderek daha fazla kullanılmaktadır. Ancak klinik uygulamadaki rolü belirsizliğini koruyordu."ifadesi kullanıldı.