DSÖ yine kendisiyle çelişti: Koronaya karşı tek ilaç olduğu açıklanan Remdesivir'in hiçbir işe yaramadığı ortaya çıktı
Pandemi sürecinin başlangıcınından beri yaptığı çelişkili açıklamalarla dikkat çeken Dünya Sağlık Örgütü yeni bir çelişkiye daha imza attı. DSÖ Genel Sekreter Yardımcısı Bruce Aylward'ın şubat ayında "Koronaya karşı tek etkili ilaç var o da Remdesivir" açıklamasının ardından DSÖ tarafından yapılan duyuruda bu ilacın hastaların hayatta kalmalarına ve solunum ihtiyacına yardımcı olduğuna dair hiçbir kanıtın bulunamadığı belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan antiviral olan Remdesivir'in Kovid-19 hastalarının hayatta kalmalarına ve solunum ihtiyacına yardımcı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirdi.
ROLÜ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYORDU
DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, "Remdesivir, şiddetli Kovid-19 vakaları için potansiyel etkili bir tedavi yöntemi olarak dünya çapında ilgi gördü ve hastanede hastaları tedavi etmek için giderek daha fazla kullanılmaktadır. Ancak klinik uygulamadaki rolü belirsizliğini koruyordu."ifadesi kullanıldı.
İYİ GELDİĞİNE DAİR HİÇBİR KANIT YOK
Açıklamada, DSÖ'nün Kovid-19 tanısı konmuş 7 bin hastaya dayandırdığı 4 farklı araştırma sonucuna göre, ilacın Kovid-19 tanısıyla hastaneye yatırılanlara tavsiye edilmediği, hastaların ne kadar hasta olduklarına bakılmaksızın, hayatta kalmalarına ve solunum ihtiyacına yardımcı olduğuna dair de hiçbir kanıt bulunamadığı kaydedildi.
HİÇ ETKİSİ YOK
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Remdesivir" adlı antiviral ilaç, hidroksiklorokin ve AIDS tedavisinde kullanılan lopinavir/ritonavir bileşiminin, Kovid-19 kaynaklı ölümler ve hastanede kalış süreleri üzerinde çok az etkisi olduğunun veya hiç etkisi olmadığının ortaya çıktığını belirtmişti.
DSÖ KENDİSİYLE ÇELİŞTİ
DSÖ Genel Sekreter Yardımcısı Bruce Aylward, "Şu an gerçek etkisi olabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var, o da remdesivir" demişti.