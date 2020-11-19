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Fransızların ruh sağlığı kötüleşti: 2 milyon kişi psikolojik yardım için aradı

sayıları ve ülkedeki son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Ülkede uygulanan sokağa çıkma yasağının bulaş oranının düştüğünü belirten Veran, salgın nedeniyle Fransızların ruh sağlığının kötüleştiğini de ifade etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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Fransızların ruh sağlığı kötüleşti: 2 milyon kişi psikolojik yardım için aradı

, korona virüs tedbirleri kapsamında ülkede sokağa çıkma yasağı nedeniyle bulaş oranının düştüğünü, fakat sayısının yüksek olduğunu söyledi. Veran, "Salgın nedeniyle Fransızların ruh sağlığı kötüleşti. Bir takım bıkkınlık, kaygı ve depresyon var" dedi.

BIKKINLIK, KAYGI VE DEPRESYON

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, korona virüs nedeniyle ülkede uygulanan sokağa çıkma yasağının sonuçları ve toplumun ruh hali hakkında açıklamalarda bulundu. Fransız Bakan Veran, pandemi nedeniyle vatandaşların ruh sağlığının kötüleştiğinin altını çizerek, "Bir takım bıkkınlık, kaygı ve depresyon var Fransızlarda. Bulaşma korkusu, ölümle doğrudan ilişki kurma, fiziksel mesafe, veya kişinin işini kaybetme korkusu söz konusu" diye konuştu.

2 MİLYONDAN FAZLA ÇAĞRI GELDİ

Salgının başlangıcından bu yana 8 bin kişinin psikolojik yardım hattı tarafından takip edildiğini aktaran Fransız Bakan, "Hatta günde 20 bin çağrı geliyor. Psikolojik yardım sunan ücretsiz numara, Nisan ayından bu yana 2 milyondan fazla çağrı aldı." ifadesini kullandı.

VERİLER HALA YÜKSEK

Virüsün sokağa çıkma yasağı öncesine göre daha yavaş dolaştığını ancak hastanelerde sağlık yükünün hala yüksek olduğunu belirten Veran, "Vaka sayısının düşüşünü bu kadar hızlı hayal etmiyorduk, ancak veriler hala yüksek" dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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