Fransızların ruh sağlığı kötüleşti: 2 milyon kişi psikolojik yardım için aradı

BIKKINLIK, KAYGI VE DEPRESYON



Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, korona virüs nedeniyle ülkede uygulanan sokağa çıkma yasağının sonuçları ve toplumun ruh hali hakkında açıklamalarda bulundu. Fransız Bakan Veran, pandemi nedeniyle vatandaşların ruh sağlığının kötüleştiğinin altını çizerek, "Bir takım bıkkınlık, kaygı ve depresyon var Fransızlarda. Bulaşma korkusu, ölümle doğrudan ilişki kurma, fiziksel mesafe, veya kişinin işini kaybetme korkusu söz konusu" diye konuştu.