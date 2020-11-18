18 Kasım 2020, Çarşamba
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UNESCO'dan flaş karar! 18 Kasım ''Uluslararası İslam Sanatları Günü" ilan edildi

'dan yapılan yazılı açıklamada, 40. Genel Konferansı'nda alınan karara göre, her yıl 'ın "" olarak kutlanacağı, bugünün İslam'ın sanatsal yönü ve İslam sanatı aracılığıyla kültürün medeniyete katkısı hakkında farkındalık yaratmayı hedeflediği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.11.2020
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UNESCO'dan flaş karar! 18 Kasım ''Uluslararası İslam Sanatları Günü ilan edildi

"Uluslararası İslam Sanatları Günü"nün diğer sanat hareketlerine ilham veren İslam sanatının ilgi görmesine ve kültürler arası yakınlaşmaya teşvik edeceği ifade edilen açıklamada, dünya genelinde 18 Kasım'ın kutlanmasının kültürel çeşitliliğe, ifade özgürlüğüne, kültürel mirasın ve kültürler arası iletişimin korunmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, UNESCO'nun herkesi "Uluslararası İslam Sanatları Günü"ne katkıda bulunmaya davet ettiği aktarıldı.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay de yaptığı açıklamada, İslam sanatlarının kendini yenilmeye ve dünyadaki tüm kültürleri etkilemeye devam ettiği vurguladı.

"Uluslararası İslam Sanatları Günü"nü, 14 yüzyıla yayılan bu olağanüstü mirası kutlamak için ilan ettiklerini kaydeden Azoulay, İslam sanatları tarihinin daha iyi tanınması gerektiğine işaret etti.

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