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Bilim insanları açıkladı: Sigara koronavirüslü hücre sayısını üçe katlıyor!

Son dakika haberi... Sigaranın, bağışıklık sisteminin yanıtını azaltarak yeni tip (Kovid-19) enfeksiyonunun ağır geçmesi riskini artırdığı bildirildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020
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Bilim insanları açıkladı: Sigara koronavirüslü hücre sayısını üçe katlıyor!

'in haberine göre, (UCLA) bilim insanlarının laboratuvar ortamında insan kök hücrelerinden yapılan solunum yolu modelleri üzerinde yürüttüğü çalışma, sigaranın, interferon adı verilen kilit öneme sahip bağışıklık sistemi moleküllerinin düzgün çalışmasını engellediğini ortaya koydu.

Çalışmada sigaranın, virüsle enfekte hücre sayısının üçe katlanmasına neden olduğu görüldü.

Araştırma ekibinden Dr Brigitte Gomperts, "Solunum yollarını, bir kaleyi koruyan yüksek duvarlar gibi düşünürseniz sigara içmek, bu duvarlarda delikler açmaya benzer. Sigara doğal savunmayı azaltır ve virüsün yerleşmesine izin verir." değerlendirmesini yaptı.

İnterferonların, enfekte hücrelere, istilacı patojene saldıracak proteinler üretmesini söylediği ve enfekte olmayan hücrelere virüse hazırlıklı olmaları uyarısında bulunduğu ifade ediliyor.

Sigaranın Kovid-19'a etkisi konusunda çelişkili haberler çıkmış, bazı araştırmaların, sigaranın riski azalttığını gösterdiği ileri sürülmüştü.

Yeşilayın "Sigara Kullanım Alışkanlıkları ve Bırakma Eğilimi Araştırması" Kovid-19 salgınının sigarayı bırakma motivasyonunu artırdığını ve son 6 ayda her 10 kişiden 1'inin salgın nedeniyle sigarayı bıraktığını ortaya koymuştu.

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