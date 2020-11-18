Araştırma ekibinden Dr Brigitte Gomperts, "Solunum yollarını, bir kaleyi koruyan yüksek duvarlar gibi düşünürseniz sigara içmek, bu duvarlarda delikler açmaya benzer. Sigara doğal savunmayı azaltır ve virüsün yerleşmesine izin verir." değerlendirmesini yaptı.