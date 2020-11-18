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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev’in Twitter hesabı askıya alındı

Sosyal medya platformu , Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev’in hesabını askıya aldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev’in Twitter hesabı askıya alındı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev'in Twitter hesabı askıya alındı.

Yaklaşık 200 bin takipçisi bulunan Haciyev'in hesabının askıya alınma nedeni henüz bilinmiyor.

Haciyev, Twitter hesabından Ermenistan ile devam eden çatışmalar sırasında paylaştığı bilgilerle yakından takip ediliyordu.

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