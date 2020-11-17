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Son dakika: Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı

haberi... 'ın başkenti 'taki 'ye füze saldırısı düzenlendi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020
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Son dakika: Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı

'ın merkezinde yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu 'ye 4 füze atıldı.

Saldırı sonrası bölgeden siren sesleri yükseldi.

hükümetinden ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.




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