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Rusya Sudan'da donanma üssü kuracak

Devlet Başkanı , 'da Rus donanma üssü kurulmasına yönelik kararı onayladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.11.2020
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Rusya Sudan'da donanma üssü kuracak

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Sudan'daki Port Sudan şehrinde Rus donanma üssünün kurulmasına yönelik teklifi kabul edildi.

Buna göre, üssün inşası için gerekli arazi Sudan tarafından ücretsiz sağlanacak. Rusya, üssü desteklemek için Sudan'daki havaalanları ve limanlar aracılığıyla ihtiyaç duyduğu her türlü silah, cephane ve diğer teçhizatı getirme hakkına sahip olacak.

İnşa edilmesi planlanan üste 300 personel ve nükleer güçle çalışanlar dahil 4 gemi aynı anda bulunabilecek.

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