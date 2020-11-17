Çin Devlet Başkanı Cinping: Dünya ekonomisi Büyük Buhran'dan sonra en zorlu sınavını veriyor

BÜYÜK BUHRAN'DAN BU YANA EN KÖTÜ EKONOMİ

Burada yaptığı konuşmada Kovid-19'un insan sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturduğunu kaydeden Şi Cinping, salgından dolayı dünya ekonomisinin 1930'larda yaşanan Büyük Buhran'dan (1929 krizi) bu yana en kötü resesyonu tecrübe ettiğini belirtti.

Şi, yıl içindeki salgınla mücadele uygulamalarının, virüsün yayılmasının engellenebilmesinin ancak insanların dayanışma halinde olması ve bilim temelli bir yaklaşımı takip etmesi durumunda mümkün olacağını gösterdiğini anlattı.