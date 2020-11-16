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Afrin'de araçla bombalı saldırı engellendi

Suriye'nin 'deki saldırı girişimlerine devam eden terör örgütü , tarafından engellendi. PKK'nın araçlı saldırı planı 'nun dikkati sayesinde durduruldu.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 16.11.2020
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Afrin'de araçla bombalı saldırı engellendi

Suriye Milli Ordusu (SMO), Afrin ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerce bir araca yerleştirilen el yapımı patlayıcıyı (EYP) kontrollü şekilde imha ederek olası bir terör saldırısını engelledi.

Suriye'nin Afrin ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerce bir araca yerleştirilen el yapımı patlayıcı, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

SMO, böylece olası bir terör saldırısını engellemiş oldu. Patlayıcının imha edilmesinin ardından çıkan yangın ise müdahale edilerek söndürüldü.

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