Türkiye’ye karşı 3’lü cephe: Hedefleri Kızıldeniz’de Türk varlığı olmasın!

İsrail ile Sudan arasındaki ilişkileri normalleştirme anlaşmasını tamamlama süreci devam ediyor. Önümüzdeki dönemde normalleşme anlaşmasının resmi açıklamasının yapılacağı belirtiliyor. İsrail-Sudan yakınlaşmasından faydalanmak isteyen Mısır'ın talebi üzerine üç ülkenin güvenlik ve askeri yetkilileri bir toplantı düzenleyecek. Özel kaynaklar, Mısır genel istihbarat servisinden yetkililerin, Savunma Bakanı Yardımcısı'nın ve Güney Bölge Komutanı'nın toplantıya katılacağını doğruladı.

SEVAKİN ANLAŞMASI RAHATSIZ EDİYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre; Toplantıda masaya yatırılacak en dikkat çekici maddelerden biri de Mısır'ın Kızıldeniz'deki Türk varlığını kısıtlama talebi. Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde Suudi Arabistan, Sudan, Cibuti, Somali, Eritre, Mısır, Yemen ve Ürdün'ün kıyıları bulunuyor. Mısır, Türkiye'nin Somali'deki varlığından ve Beşir hükümeti döneminde Türkiye'nin yaptığı Sevakin Adası anlaşmasından rahatsızlık duyuyor. Üçlü toplantıda, Kızıldeniz bölgesinde güvenliğin koordinasyonu ve o bölgedeki Türk varlığını kısıtlama planları ele alınacak.

MISIR'IN SUDAN İLE DERDİ ÇOK

Mısırlı yetkililer, ülkelerinin Sudan ile çıkarlarına ilişkin artan endişeleri nedeniyle bu toplantının büyük önem arz ettiğini dile getirdi. Mısır ve Sudan'ın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Büyük Etiyopya Rönesans (Hedasi) Barajı konusundaki anlaşmazlıkları, Kızıldeniz bölgesindeki güvenlik, Kahire ile Hartum arasındaki sınır anlaşmazlığı gibi özel nitelikteki sorunları da konuşulacak. Üç taraf arasındaki ortak boyutları olan terörle mücadele dosyalarının da tartışılacağı toplantıda , İsrail'in eski Sudan rejimiyle ilişkileri olan "Hamas" hareketi olmak üzere silahlı Filistinli gruplara verdiği desteği durdurma talepleri masaya yatırılacak.

BAE ANLAŞMASINDAN DAHA ANLAMLI

İsrailli yazar Amnon Lord, "Israel Today" gazetesinde yayınlanan yazısında Sudan ile normalleşmenin kendileri için üç önemli faydasını şöyle sıraladı: " İlki Hamas'a silah desteğini kesmek, Türk tehdidi ile yüzleşmek ve üçüncüsü Çin genişlemesini durdurmak." Amnon Lord BAE ile normalleşmenin aksine, Arap dünyasının İsrail ile tarihsel düşmanlığı çerçevesinde Sudan ile ilişkilerin tarihi bir anlamı olduğunu söyledi.

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