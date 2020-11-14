14 Kasım 2020, Cumartesi
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Pakistan'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Son dakika haberine göre; 'ın Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde 5,4 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi paylaşılmadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.11.2020
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Pakistan'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi (NSMC), merkez üssü Ketta'nın 38 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

NSMC, sarsıntının, Pişin, Harnai ve Belucistan'ın diğer bölgelerinde de hissedildiğini belirtti.

Çok sayıda Pakistanlı, 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklara çıktı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi paylaşılmadı.

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