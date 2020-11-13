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İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermedi

İşgalci , bir kez daha yüzlerce Filistinlinin 'ya girişini engelledi. Geçtiğimiz hafta da 2 bin Filistinliyi Mescid-i Aksa'ya almayan İsrail, bugün de yüzlerce sivili 'ya gönderdi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 13.11.2020
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İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermedi

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen yüzlerce Filistinlinin "izni olmadığı" gerekçesiyle Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi sabahtan itibaren yüzlerce Filistinlinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi.

BATI ŞERİA'YA GERİ GÖNDERİLDİLER

Filistinlilerin Mescid-i Aksa'nın içinde bulunan Eski Şehir bölgesinin kapılarında kurulan bariyerlerin önünde toplandığını aktaran tanıklar, polislerin zaman zaman gerilimi artırarak Filistinlileri otobüslerle Batı Şeria'ya geri gönderdiğini ifade etti.

Tanıklar, Harem-i Şerif'e girişlerine izin verilmeyen çok sayıda Filistinlinin Eski Şehir'in sokaklarında ve surların çevresinde cuma namazını kıldıklarını söyledi.

GEÇEN HAFTA DA 2 BİN FİLİSTİNLİ ALINMAMIŞTI

İsrail polisi, geçen hafta da Batı Şeria'dan gelen 2 bin Filistinlinin Mescidi Aksa'ya girişine izin vermemişti.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerinin Kudüs'e gelişleri için izin istiyor.

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