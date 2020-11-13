Almanya’nın başkenti Berlin'de Mescid-i Aksa Camii'ne alçak saldırı

Bu tür kin ve nefret söylemlerinin, saldırıların camilerden uzak olması gerektiğini dile getiren Yaşar, yetkililerin de bu konuya daha duyarlı olması gerektiğini ifade etti. Mescid-i Aksa Camisi'ne yapılan saldırının iki sene önce düzenlenen saldırıyla hemen hemen aynı olduğu bilgisini veren Yaşar, "Aynı yasadışı terör örgütünün kendi yazıları, kendi renkleri, kendi amblemlerini yapıştırmışlardı. Keşke bu yazıları, resimleri yapıştırmadan önce gelsinler buyursunlar çayımızı içsinler. Dertleri neyse onlarla biz kendi inancımızın, töremizin, kültürümüzün gereği sohbet edelim. Neden bu yazıları yazıyorsunuz? Gelin buyurun konuşalım, derdiniz ne anlayalım. Burası bir inanç, ibadet yeri" ifadelerini kullandı.