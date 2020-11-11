ABD'de 11 Kasım Kovid-19 verileri açıklandı! Ölenlerin sayısı 250 sınırına yaklaştı

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 1446 artarak 245 bin 965'e ulaştığı ülkede, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 603 bini, toplam test sayısı ise 160 milyonu geçti.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 42 bin 439 ile Teksas eyaletinde görülürken bu eyaleti 991 bin 810 vakayla Kaliforniya ve 852 bin 174 vakayla Florida takip ediyor.