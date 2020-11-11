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Fransa’da koronavirüs şoku: Son 24 saatte 22 bin 180 yeni koronavirüs vakası

’da son 24 saatte 22 bin 180 kişide daha (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 829 bin 659’a ulaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
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Fransa’da koronavirüs şoku: Son 24 saatte 22 bin 180 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 22 bin 180 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi.

Toplam vaka sayısı 1 milyon 829 bin 659'a ulaştı.

Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 131 bin 920 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 40 bin 987 olduğu aktarıldı.

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