Fransa’da koronavirüs şoku: Son 24 saatte 22 bin 180 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 22 bin 180 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi.

Toplam vaka sayısı 1 milyon 829 bin 659'a ulaştı.

Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 131 bin 920 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 40 bin 987 olduğu aktarıldı.

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