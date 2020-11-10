10 Kasım 2020, Salı
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Son dakika: Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Son dakika haberine göre; 'da Sumatra Adası'nın güneyinde yer alan Lampung eyaletinde 5,5 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi paylaşılmadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.11.2020
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Son dakika: Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Tanggamus bölgesinin 121 kilometre güneybatı açıkları olan depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

BMKG, sarsıntının, Limau, Ulubelu, Pringsewu ve Pesawaran bölgelerinde de hissedildiğini bildirdi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi paylaşılmadı.

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