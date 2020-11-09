İstifa eden Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi Lahey'de ilk kez hakim karşısına çıktı

Lahey'deki özel savcılık, Thaçi ve diğerleri hakkında Kosova'daki savaşta insanlığa karşı suç ve savaş suçu işledikleri gerekçesiyle 24 Haziran'da iddianame hazırlamış ve yetkili özel mahkemeye sunmuştu.

İddianamede adı geçen kişilerin, 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla da itham edildikleri bildirilmişti.

Bu arada, bugün Krasniçi de ilk kez hakim karşısına çıkarken, o da iddianamedeki suçlamaları reddetti.