Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için yağış uyarısı | 8 Kasım 2020 hava durumu
8 Kasım 2020 Pazar günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yer yer az bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Sinop ve Artvin çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Balıkesir'in kuzey, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 8 Kasım 2020 Pazar hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yer yer az bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Sinop ve Artvin çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Balıkesir'in kuzey, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya çevreleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi) dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Balıkesir'in kuzey, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
BURSA 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 12°C, 18°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 8°C, 16°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı
KOCAELİ 13°C, 20°C
Çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
İZMİR 13°C, 23°C
Az bulutlu
KÜTAHYA 3°C, 15°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 11°C, 22°C
Az bulutlu
MUĞLA 10°C, 22°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 27°C
Az bulutlu
ANTALYA 17°C, 28°C
Az bulutlu
HATAY 12°C, 24°C
Az bulutlu
ISPARTA 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeybatısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 3°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE 6°C, 20°C
Çok bulutlu
KASTAMONU 3°C, 16°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı
ZONGULDAK 10°C, 17°C
Çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 13°C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 10°C
Parçalı çok bulutlu
KARS -1°C, 10°C
Parçalı çok bulutlu
MALATYA 5°C, 16°C
Parçalı bulutlu
VAN 1°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 6°C, 20°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 8°C, 19°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 12°C, 22°C
Parçalı bulutlu