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Azerbaycan duyurdu: İşte Ermenistan'ın 24 saatte aldığı hasar...

ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.11.2020 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020
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Azerbaycan duyurdu: İşte Ermenistan'ın 24 saatte aldığı hasar...

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Azerbaycan duyurdu: İşte Ermenistan'ın 24 saatte aldığı hasar...

Son 24 saatte ciddi darbe alan Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait 4 T-72 tankı, 2 D-20 topu ve mühimmat dolu birkaç kamyonu imha ettiği vurgulandı.

Azerbaycan duyurdu: İşte Ermenistan'ın 24 saatte aldığı hasar...

Açıklamada, Ermenistan ordusunun dün Terter, Berde, Ağdam, Ağcabedi ve Gubadlı illerine top atışı gerçekleştirdiği, sivil halk arasında ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Azerbaycan duyurdu: İşte Ermenistan'ın 24 saatte aldığı hasar...

Tüm cephe boyunca operasyonların sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğunun altı çizildi.

Azerbaycan duyurdu: İşte Ermenistan'ın 24 saatte aldığı hasar...

Açıklamada, Ermenistan ordusunun iki ülke sınırında da ateşkesi ihlal ettiği, Ermenistan arazisinden Tovuz, Gedebey ve Daşkesen illerindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığı belirtildi.

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