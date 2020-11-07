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Son dakika: Trump'tan bomba açıklama: Seçim henüz bitmedi

Son dakika haberi... Mevcut Başkanı , 'in ABD Başkanı seçildiği iddialarını yalanlayarak, seçimin henüz bitmediğini vurguladı. Trump, "Halk hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım." dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.11.2020 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020
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Son dakika: Trump'tan bomba açıklama: Seçim henüz bitmedi

ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı bildirildi.

Tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği ABD Başkanlık seçimlerinde sonuç belli oldu.

Donald Trump ile Joe Biden arasında başa baş giden seçimlerde bazı eyaletlerde oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti.

ABD basını (CNN) Pensilvanya eyaletindeki sayımların tamamlandığını ve Biden'ın kazandığını duyurdu. Son açıklanan sonuçlara göre Biden delege sayısını 284'e yükseltti.

ABD 270 delegeye ulaşan adayın seçimleri kazandığı kabul ediliyor.

TRUMP'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

Trump, Joe Biden'in ABD Başkanı seçildiği iddialarını yalanlayarak, seçimin henüz bitmediğini vurguladı. Trump, "Halk hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım." dedi.

Son dakika: ABD Başkanı seçilen Joe Bidendan ilk açıklama SON DAKİKA: ABD BAŞKANI SEÇİLEN JOE BİDEN'DAN İLK AÇIKLAMA

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