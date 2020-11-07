İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük yeni vaka sayısı 40 bin sınırında...

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 39 bin 811 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat ayından beri bir günde kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısına bugün ulaşıldı.

Salgın başından bu yana virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 902 bin 490 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 532 bin 536'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 634'e yükseldi.