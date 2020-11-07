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2016'da Trump'a kaybetmişti! Clinton'dan ABD Başkanlık Seçimleri sonucuyla ilgili açıklama

Son dakika haberleri... 2016 başkanlık seçimlerini Başkanı 'a karşı kaybeden Hillary , 59. başkanlık seçimlerinde Trump'ı yenen Demokrat 'ı tebrik etti. Twitter'dan açıklama yapan Clinton, "Seçmenler konuştu ve Joe Biden ile 'i başkan ve başkan yardımcısı olarak seçti." ifadelerini kullandı.

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2016'da Trump'a kaybetmişti! Clinton'dan ABD Başkanlık Seçimleri sonucuyla ilgili açıklama

Clinton, seçim sonuçlarına ilişkin "Bu tarihi bir başarı, Trump'ın defedilmesi ve Amerika için yeni bir sayfa oldu. Bunun olmasına destek verenlere teşekkür ederim. Bundan sonra hep beraber. " ifadelerine yer verdi.

Diğer taraftan, Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, Twitter profillerine kendileri için "ABD'nin Seçilmiş Başkanı" ve "ABD'nin Seçilmiş Başkan Yardımcısı" bilgilerini ekledi.

Amerikan Associated Press (AP) Haber Ajansının seçim sonuçları verilerine göre, Biden, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazanmıştı.

Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ederken, bu sabah Nevada ve Pennsylvania'daki sayımlar tamamlandı.

Her iki eyaleti de kazanan Biden, 253 olana delege sayısını 279'a çıkararak ABD'nin seçilmiş başkanı oldu.

Georgia ve Arizona eyaletlerinde de Biden önde ancak Trump bu iki eyaleti alsa da bunun başkanlık yarışına bir etkisi olmayacak.

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