Polonya'da koronavirüs ile mücadele kapsamında sert tedbirler!

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ÇEKYA VE AVUSTURYA'DA VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞ SÜRÜYOR

Çekya'da son 24 saatte 15 bin 731 vaka ile salgın sürecinde en yüksek günlük veri kaydedildi. Ülkede bugüne kadar toplam 378 bin 716 vaka tespit edildi, hayatını kaybedenlerin sayısı 220 artarak 4 bin 133'e ulaştı.



