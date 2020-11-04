04 Kasım 2020, Çarşamba
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ikinci kez Covid-19 karantinasına alındı

Bakanı , yeni tip korona virüs () testi pozitif çıkan bir kişi ile temas kurmasının ardından karantinaya alındı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.11.2020
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ikinci kez Covid-19 karantinasına alındı

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yabancı bir devlet heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından heyette bulunan bir kişinin testinin pozitif çıktığının öğrenildiği duyuruldu.

Bakan Maas'ın önlem amaçlı doktorun tavsiyesiyle karantinaya alındığı bildirildi. Maas, ikinci kez girdiği karantinayı Brandenburg'da geçirecek.

Maas'ın ilk PCR testi bugün negatif çıktı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Eylül ayında korumasında korona virüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alınmıştı.

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