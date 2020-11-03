Sergey Lavrov: Rusya, Dağlık Karabağ konusunda Türkiye ile çalışmaya devam edecek

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan ordusu ateşkes ihlallerini sürdürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ sorununun çözümü için oluşturulan Minsk Grubu toplantılarında Türkiye'nin de olması gerektiğini söylemesinin ardından Rusya'dan Türkiye konusunda yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Rus basınına yaptığı açıklamada, Bakü ve Erivan tarafının istişare için aynı masaya oturması konusunda Türkiye ile ortak çalıştıklarını söyledi.