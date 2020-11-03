03 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Katar'dan Libya'nın egemenliğine tam destek

Katar'dan Libya'nın egemenliğine tam destek

Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman, ülkesinin 'nın egemenliği, birliği ve istikrarına verdiğini vurguladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
ABONE OL
Katar'dan Libya'nın egemenliğine tam destek

Katar resmi ajansı QNA'ya göre Bin Abdurrahman, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ve beraberindeki heyetle Katar ziyareti sırasında görüştü.

İki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve Libya'daki gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman ülkesinin Libya'nın egemenliği, birliği ve istikrarına tam destek verdiğini vurguladı.

Mişri, pazar günü de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA