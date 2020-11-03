03 Kasım 2020, Salı
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AB liderleri koronavirüs için toplanacak

salgını Avrupa'yı etkisi altına alırken, detaylı çalışmalar ülke liderleri tarafından takip ediliyor. , koronavirüs salgınındaki son durum için bir kez daha toplanma kararı aldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.11.2020
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AB liderleri koronavirüs için toplanacak

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda bir kez daha toplantı yapacak.

AB Liderler Zirvesi, 19 Kasım'da video konferans üzerinden düzenlenecek.

AB Konseyi Sözcüsü Barend Leyts, AB liderlerinin geçen hafta yaptığı sanal zirvede bir kez daha toplanma kararı aldığını, yeni zirvede bu kapsamda AB'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin bir kez daha ele alınacağını bildirdi.

Liderlerin 29 Ekim'deki Kovid-19 gündemli toplantısında, üye ülkelerin geliştirilecek aşıları aynı anda, aynı koşullarda ve AB nüfusu içindeki paylarına göre alma konusunda anlaşmıştı.

AB Komisyonu, üye ülkeler arasında güvenli sınır ötesi Kovid-19 hasta transferlerini finanse etmek için 220 milyon avro kaynak ayırmıştı.

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