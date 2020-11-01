01 Kasım 2020, Pazar
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Ivanka Trump seçim kampanyası için 35 milyon dolar topladı

ABD Başkanı 'ın kızı , seçimler öncesinde babası için bağış kampanyası düzenledi. Ivanka Trump'ın 35 milyon dolar toplandığı açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.11.2020
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Ivanka Trump seçim kampanyası için 35 milyon dolar topladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın, Ağustos ayından itibaren kendisinin düzenlediği 30 etkinlikte babasının başkanlık seçimi kampanyası için 35 milyon dolar bağış topladığı açıklandı.

35 MİLYON DOLAR TOPLADI

ABD'de başkanlık seçimi için sona yaklaşılırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump babasının seçim kampanyasında kullanılmak üzere toplamda 35 milyon dolar bağış topladığı açıklandı.

Ivanka Trump, geçen hafta sadece dört etkinlikte 13 milyon dolar toplamayı başardı.

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