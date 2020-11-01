İsrail'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

İsrail'in Eilat şehrinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, bazı araçlara ve evlere zarar verdi.

İsrail Meteoroloji Ofisi, önümüzdeki saatlerde Eilat şehri başta olmak üzere ülkenin güneyindeki bölgelerde şiddetli yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu.

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