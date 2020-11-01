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Fransa'da koronavirüs vaka sayısı 45 binin altına düşmedi

Avrupa'da koronavirüs salgının merkezlerinden biri olan 'da son 24 saatte 46 bin 290 kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Fransa'da alınan sıkı tedbirlerin uygulanmasına rağmen vaka sayısının düşmemesi korku saldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.11.2020
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Fransa'da koronavirüs vaka sayısı 45 binin altına düşmedi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 46 bin 290 vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 231 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 37 bin 19'a ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 46 bin 290 artışla 1 milyon 413 bin 915'e çıktı.

Son 7 günde tedavi altına alınan 17 bin 450 kişiden 2 bin 605'i yoğun bakımda bulunuyor.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 20,4'e yükseldi.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

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