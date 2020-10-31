Son dakika: Kabe'ye araçla girmeye çalıştı! Şok görüntüler...

KÂBE'YE BAŞKA SALDIRILAR DA OLMUŞTU

Geçmişte Kâbe'ye başka saldırılar da gerçekleştirilmişti. En büyük saldırılardan biri 20 Kasım 1979 yılındaki Kâbe baskınıydı. 41 yıl önce gerçekleştirilen bu baskın 15 gün kadar sürmüş, 127 Suud askeri, 117 Yeni İhvan grubu üyesi ve olay sırasında çevrede bulunan 26 kişi hayatını kaybetmişti.