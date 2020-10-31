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Son dakika: Kabe'ye araçla girmeye çalıştı! Şok görüntüler...

Son dakika haberine göre; 'da 'e bir şüpheli şahıs arabayla girmek istedi. Zanlının arabası Kabe-i Şerif'in giriş kapısına sıkıştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.10.2020
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Son dakika: Kabe'ye araçla girmeye çalıştı! Şok görüntüler...

Suudi Arabistan'da Kâbe-i Şerif'e bir şüpheli şahıs arabayla girmek istedi. Zanlı güvenlik önlemlerini otomobiliyle tek tek aştı. Ancak Kâbe-i Şerif'in giriş kapısına arabası sıkıştı.

Son dakika: Kabe'ye araçla girmeye çalıştı! Şok görüntüler...

Kameralara yansıyan görüntülerde güvenlik güçlerinin hemen harekete geçtiği, şüpheliyi hemen gözaltına aldığı öğrenildi. Bununla birlikte sıkışan arabanın sonradan Kâbe-i Şerif'ten çıkarıldığı görüntülere yansıdı.

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Son dakika: Kabe'ye araçla girmeye çalıştı! Şok görüntüler...

KÂBE'YE BAŞKA SALDIRILAR DA OLMUŞTU

Geçmişte Kâbe'ye başka saldırılar da gerçekleştirilmişti. En büyük saldırılardan biri 20 Kasım 1979 yılındaki Kâbe baskınıydı. 41 yıl önce gerçekleştirilen bu baskın 15 gün kadar sürmüş, 127 Suud askeri, 117 Yeni İhvan grubu üyesi ve olay sırasında çevrede bulunan 26 kişi hayatını kaybetmişti.

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