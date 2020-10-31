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İzmir depremi hakkındaki provokatif paylaşımlardan 2 kişi tutuklandı

İzmir depremi hakkında sosyal medya hesaplarından alçak paylaşımlarda bulunan 10 kişi gözaltına alındı. , 2 kişinin de tutuklandığını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.10.2020
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İzmir depremi hakkındaki provokatif paylaşımlardan 2 kişi tutuklandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depremle ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle 10 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin tutuklandığını bildirdi.

İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 49 paylaşım tespit edildi, 37 şahıs hakkında işlemler sürüyor, 10 gözaltı yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz."

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