31 Ekim 2020, Cumartesi
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İtalya'da son 24 saatte 31.758 Kovid-19 vakası!

Son dakika haberi... ’da son 24 saatte 31 bin 758 kişide daha koronavirüs Kovid-19 tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 679 bin 430’a yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.10.2020
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İtalya'da son 24 saatte 31.758 Kovid-19 vakası!

İtalya'da son 24 saatte 31 bin 758 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 279 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 679 bin 430'a, toplam can kaybı ise 38 bin 618'e ulaştı. Ülkede 289 bin 426 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

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