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Görevi bırakacaktı! Libya Başbakanı Serrac'tan yeni karar

Ekim ayı sonunda görevinden istifa edeceğini açıklayan Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın, yeni hükümet kurulana kadar görevinin başında kalacağı duyuruldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
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Görevi bırakacaktı! Libya Başbakanı Serrac'tan yeni karar

Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, yeni hükümet kurulana kadar görevinin başında olacağı bildirildi.

Serrac, geçtiğimiz ay Ekim ayının sonunda görevini bırakacağını açıklamıştı.

Serrac'ın, Yüksek Danıştay ve Trablus merkezli Temsilciler Meclisi'nin yeni bir hükümet kurulana kadar görevine devam etmesi çağrısını kabul ettiği aktarıldı.

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