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Donald Trump seçimden önceki son 3 günde 14 miting! Seçimi kazanırsa nerede kutlayacak?

Başkanı , 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce son 3 günde temposunu artırarak 14 miting düzenleyecek. Trump seçimi kazanması durumunda kutlamayı 'deki Trump Otel yerine, 'da yapabileceğini açıkladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
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Donald Trump seçimden önceki son 3 günde 14 miting! Seçimi kazanırsa nerede kutlayacak?

'de Cumhuriyetçi Trump ile Demokrat arasında geçecek başkanlık seçimlerine son 4 gün kala adayların miting maratonu da son hızla devam ediyor.


Trump'ın kampanya ekibinden yapılan açıklamada, Trump'ın cumartesi, pazar ve pazartesi günleri toplam 14 miting yapacağı duyuruldu.

Cumartesi günü, seçimler için en kritik eyaletlerden olan Pennsylvania'ya gidecek olan Trump, bu eyalette 4 miting düzenleyecek.

Trump, pazar günü, 2016'daki seçimlerde kendisine zaferi getiren eyaletler olan Michigan, Iowa, , Georgia ve Florida'da mitingler gerçekleştirecek.

Seçimden önceki son gün olan pazartesi ise Trump, Kuzey Carolina, Pennsylvania, Wisconsin'de birer, Michigan'da ise iki mitingde seçmenlerine seslenecek.

TRUMP SEÇİM KUTLAMASINI BEYAZ SARAY'DA YAPABİLİR

Öte yandan , seçimleri kazanması durumunda kutlama etkinliğini planlandığı gibi 'deki otelinde değil, 'da yapabileceğini söyledi.

Michigan, Wisconsin ve Minnesota mitingleri için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Washington DC'deki Kovid-19 önlemlerine işaret ederek, "Kutlamayı yapmak için bir otelimiz var. Ancak buna izin verilip verilmeyeceğini bilmiyoruz, çünkü Washington DC Belediye Başkanı şehri karantinaya aldı. Belki de kutlamayı Beyaz Saray'da yaparız ya da başka bir yer seçeriz. Henüz bir karar almadık." diye konuştu.

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