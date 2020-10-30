Donald Trump seçimden önceki son 3 günde 14 miting! Seçimi kazanırsa nerede kutlayacak?

Michigan, Wisconsin ve Minnesota mitingleri için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Washington DC'deki Kovid-19 önlemlerine işaret ederek, "Kutlamayı yapmak için bir otelimiz var. Ancak buna izin verilip verilmeyeceğini bilmiyoruz, çünkü Washington DC Belediye Başkanı şehri karantinaya aldı. Belki de kutlamayı Beyaz Saray'da yaparız ya da başka bir yer seçeriz. Henüz bir karar almadık." diye konuştu.

