Koronavirüs Avrupa ekonomisinin kabusu oldu! 200'e yakın havaalanı

16 MİLYAR DOLAR BORÇLANDILAR

Avrupa'nın en büyük 20 havaalanının piyasalara 16 milyar dolar borçlandığını belirten ACI Avrupa, bu miktarın normal bir yıldaki cirolarının yüzde 60'ına eşit olduğunu vurguladı.

ACI Avrupa'nın Direktörü Olivier Jancovec de, "Bu veriler çok olumsuz bir manzara ortaya koyuyor. Krizde geçen 8 ayda Avrupa'nın tüm havaalanları, açık kalabilmek için büyük zarar ediyor. Hükümetlerin, testleri değil karantinayı tercih etmesi Avrupa'nın havaalanlarını her geçen gün kapanmanın kıyısına itiyor" dedi.

BBC Türkçe