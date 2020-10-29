ABD koronavirüsten sonra şimdi de kasırgalara yenildi

Louisiana'nın bu yıl karşı karşıya kaldığı 3. kasırga olan Zeta, şiddetli yağışları, ağaç ve elektrik direklerini deviren kuvvetli rüzgarları beraberinde getirdi.

Körfez kıyısında yer alan Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde, şiddetli rüzgarın etkisiyle bir elektrik direğinin devrildiğini ve 55 yaşındaki bir kişinin elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, Georgia eyaletinin Cherokee County bölgesinde de bir ağacın karavan üstüne devrilmesi sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.